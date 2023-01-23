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Соболенко обыграла Бенчич и вышла в четвертьфинал Australian Open

Соболенко обыграла Бенчич и вышла в четвертьфинал Australian Open
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. На стадии 1/8 финала Соболенко обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счётом 7:5, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. За это время Соболенко сделала четыре эйса и допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету Бенчич четыре подачи навылет, восемь двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

В следующем круге Соболенко сыграет с победителем пары Донна Векич (Хорватия) – Линда Фрухвиртова (Чехия).
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Колинз. Весной прошлого года Барти завершила карьеру.

Australian Open (ж). 4-й круг
23 января 2023, понедельник. 03:10 МСК
Арина Соболенко
5
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		2  
         
Белинда Бенчич
10
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
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