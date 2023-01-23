Соболенко обыграла Бенчич и вышла в четвертьфинал Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. На стадии 1/8 финала Соболенко обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счётом 7:5, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. За это время Соболенко сделала четыре эйса и допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету Бенчич четыре подачи навылет, восемь двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.
В следующем круге Соболенко сыграет с победителем пары Донна Векич (Хорватия) – Линда Фрухвиртова (Чехия).
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Колинз. Весной прошлого года Барти завершила карьеру.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
- 23 января 2023
-
04:57
-
04:39
-
00:59
-
00:38
- 22 января 2023
-
23:58
-
23:45
-
22:29
-
22:06
-
21:59
-
21:50
-
21:28
-
21:00
-
20:38
-
20:27
-
20:00
-
19:04
-
18:36
-
18:21
-
17:11
-
17:01
-
17:00
-
16:43
-
16:32
-
15:53
-
15:16
-
14:50
-
14:32
-
14:25
-
13:57
-
13:48
-
13:32
-
12:59
-
12:48
-
12:20
-
12:16