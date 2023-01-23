Магда Линетт сенсационно обыграла Каролин Гарсию в матче Australian Open

45-я ракетка мира, польская теннисистка Магда Линетт успешно преодолела барьер четвёртого круга Australian Open, нанеся поражение представительнице Франции, четвёртой ракетке мира, Каролин Гарсии — 7:6 (7:3), 6:4.



Продолжительность этого матча составила 1 час 57 минут.



30-летняя полька сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из 10. Её соперница три раза подала навылет, сделала три двойные ошибки и использовала два брейк-пойнта из трёх.



В следующем раунде турнира соперницей Линетт будет представительница Чехии Каролина Плишкова, которая обыграла Чжан Шуай, которая представляет Китай, со счётом 6:0, 6:4.



Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 28 января.