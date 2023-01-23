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Магда Линетт сенсационно обыграла Каролин Гарсию в матче Australian Open

Магда Линетт сенсационно обыграла Каролин Гарсию в матче Australian Open
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45-я ракетка мира, польская теннисистка Магда Линетт успешно преодолела барьер четвёртого круга Australian Open, нанеся поражение представительнице Франции, четвёртой ракетке мира, Каролин Гарсии — 7:6 (7:3), 6:4.

Продолжительность этого матча составила 1 час 57 минут.

30-летняя полька сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из 10. Её соперница три раза подала навылет, сделала три двойные ошибки и использовала два брейк-пойнта из трёх.

В следующем раунде турнира соперницей Линетт будет представительница Чехии Каролина Плишкова, которая обыграла Чжан Шуай, которая представляет Китай, со счётом 6:0, 6:4.

Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 28 января.

Australian Open (ж). 4-й круг
23 января 2023, понедельник. 04:55 МСК
Магда Линетт
45
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 3 		4  
         
Каролин Гарсия
4
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
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