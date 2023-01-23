Донна Векич не без проблем вышла в 1/4 финала Australian Open

64-я ракетка мира, хорватская теннисистка Донна Векич успешно преодолела барьер четвёртого круга Australian Open, нанеся поражение представительнице Чехии, 82-й ракетке мира, Линде Фрухвиртовой — 6:2, 1:6, 6:3.



Продолжительность этого матча составила 2 часа 7 минут.



26-летняя хорватка сделала семь эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтой из шести. Её соперница семь раз подала навылет, сделала 11 двойных ошибок и использовала четыре брейк-пойнта из десяти.



В следующем раунде турнира соперницей Векич будет представительница Белоруссии Арина Соболенко, которая обыграла Белинду Бенчич, которая представляет Швейцарию, со счётом 7:5, 6:2.



Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 28 января.