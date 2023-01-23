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Донна Векич не без проблем вышла в 1/4 финала Australian Open

Донна Векич не без проблем вышла в 1/4 финала Australian Open
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64-я ракетка мира, хорватская теннисистка Донна Векич успешно преодолела барьер четвёртого круга Australian Open, нанеся поражение представительнице Чехии, 82-й ракетке мира, Линде Фрухвиртовой — 6:2, 1:6, 6:3.

Продолжительность этого матча составила 2 часа 7 минут.

26-летняя хорватка сделала семь эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтой из шести. Её соперница семь раз подала навылет, сделала 11 двойных ошибок и использовала четыре брейк-пойнта из десяти.

В следующем раунде турнира соперницей Векич будет представительница Белоруссии Арина Соболенко, которая обыграла Белинду Бенчич, которая представляет Швейцарию, со счётом 7:5, 6:2.

Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 28 января.

Australian Open (ж). 4-й круг
23 января 2023, понедельник. 04:45 МСК
Донна Векич
64
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
2 		6 3
         
Линда Фрухвиртова
82
Чехия
Линда Фрухвиртова
Л. Фрухвиртова
Комментарии
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