Соболенко прокомментировала победу над Бенчич в 1/8 финала Australian Open
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мыслями о победе над швейцаркой Белиндой Бенчич на Открытом чемпионате Австралии. На стадии 1/8 финала Соболенко обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счётом 7:5, 6:2.
«Очень довольна своей победой и сегодняшним уровнем на корте. Белинда — невероятный игрок. Я плохо начала в матче, но смогла вернуться в игру. Очень довольна настроем на корте. Я хочу верить, что то, как я сейчас работаю, то, какая я сейчас на корте, — это новое начало и следующий шаг. Я действительно хочу верить, что это действительно поможет мне».
В следующем круге белоруска сойдётся с представительницей Хорватии Донной Векич. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января.
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