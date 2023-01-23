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Видеообзор победы Арины Соболенко в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии

Видеообзор победы Арины Соболенко в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. На стадии 1/8 финала Соболенко обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счётом 7:5, 6:2.

Видео доступно на канале Australian Open. Права на видео принадлежат Tennis Australia.

Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. За это время Соболенко сделала четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету Бенчич четыре подачи навылет, восемь двойных ошибок и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

В следующем круге Соболенко сыграет с хорваткой Донной Векич.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз. Весной прошлого года Барти завершила карьеру.

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