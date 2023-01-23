Линетт высказалась о победе над четвёртой ракеткой мира Гарсией

45-я ракетка мира польская теннисистка Магда Линетт поделилась мыслями о победе над француженкой Каролин Гарсией на Открытом чемпионате Австралии.
«Я знала, что должна играть очень хорошо. Я не торопилась, чтобы убедиться, что моя подача качественно летит, иначе бы Гарсия действительно меня обыграла. Можно было увидеть это в начале матча. Как только я немного почувствовала подачу, я просто сосредоточилась на том, чтобы оставаться действительно собранной в своих геймах и просто ждать своих возможностей на подаче Каролин», — цитирует Линетт пресс-служба WTA.
В следующем раунде турнира соперницей Линетт будет представительница Чехии Каролина Плишкова, которая обыграла Чжан Шуай, представляющую Китай, со счётом 6:0, 6:4.
Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 28 января.
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