Линетт высказалась о победе над четвёртой ракеткой мира Гарсией

45-я ракетка мира польская теннисистка Магда Линетт поделилась мыслями о победе над француженкой Каролин Гарсией на Открытом чемпионате Австралии.

«Я знала, что должна играть очень хорошо. Я не торопилась, чтобы убедиться, что моя подача качественно летит, иначе бы Гарсия действительно меня обыграла. Можно было увидеть это в начале матча. Как только я немного почувствовала подачу, я просто сосредоточилась на том, чтобы оставаться действительно собранной в своих геймах и просто ждать своих возможностей на подаче Каролин», — цитирует Линетт пресс-служба WTA.

В следующем раунде турнира соперницей Линетт будет представительница Чехии Каролина Плишкова, которая обыграла Чжан Шуай, представляющую Китай, со счётом 6:0, 6:4.



Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 28 января.