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Рублёв отыграл два матчбола и в пяти сетах одолел Руне в четвёртом круге Australian Open

Рублёв отыграл два матчбола и в пяти сетах одолел Руне в четвёртом круге Australian Open
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Российский теннисист Андрей Рублёв оказался сильнее датского игрока Хольгера Руне в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на центральном корте турнира, арене Рода Лэйвера, на хардовом покрытии.

Рублёв одержал победу со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9). На его счету 22 эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 13. Датчанин выполнил восемь подач навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 17.

В следующем круге Андрей Рублёв сойдётся либо с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, либо с австралийцем Алексом де Минором.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн.

Australian Open (м). 4-й круг
23 января 2023, понедельник. 07:10 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 4 7 11
3 		6 3 6 6 9
             
Хольгер Руне
10
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Что творит Рублёв! Россиянин отыграл два матчбола и вырвал победу на тай-брейке 5-го сета Что творит Рублёв! Россиянин отыграл два матчбола и вырвал победу на тай-брейке 5-го сета
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