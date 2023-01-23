Новак Джокович — Алекс де Минор: текстовая онлайн-трансляция 4-го круга Australian Open

Сегодня, 23 января, сербский теннисист Новак Джокович и австралиец Алекс де Минор встретятся в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Теннисисты раньше ни разу друг с другом не играли. Отметим также, что де Минор — последний австралийский игрок в одиночных сетках этого Australian Open. Выйдя в четвёртый круг, он уже повторил свой лучший результат здесь. Джокович же является девятикратным чемпионом турнира.

Соперник победителя этого матча по четвертьфиналу уже определился. Им стал российский теннисист Андрей Рублёв, который в пяти сетах одолел представителя Дании Хольгера Руне. По ходу матча он отыграл два матчбола и спасся со счёта 0:5 на решающем тай-брейке.