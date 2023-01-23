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«Слов нет, только положительные эмоции». Кафельников — о выходе Рублёва в четвертьфинал АO

«Слов нет, только положительные эмоции». Кафельников — о выходе Рублёва в четвертьфинал АO
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о победе Андрея Рублёва над датчанином Хольгером Руне в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии.

«Молодец, силу воли проявил. Отыграться со счёта 2:5 в третьей партии, отыграть два матчбола при счёте 5:6 в пятой партии, отыграться со счёта 3:7 на тай-брейке — молодец. Слов нет, только положительные эмоции.

Джокович дальше? Давайте пока насладимся выходом в четвертьфинал. Зачем забегать вперёд? Давайте пока петь дифирамбы в адрес Андрея за его волевую победу. Его выручила подача, как ни парадоксально. В решающие моменты — особенно на тай-брейке подача выручила», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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