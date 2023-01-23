«Я дрожу от счастья». Рублёв эмоционально прокомментировал победу над Руне на AO
Поделиться
Российский теннисист Андрей Рублёв поделился эмоциями от победы над датчанином Хольгером Руне в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии.
«Мне никогда в жизни не удавалось выигрывать подобные матчи. Это первый раз, когда я победил в подобной игре, учитывая то, что это ещё произошло на совершенно особенном для меня турнире — Открытом чемпионате Австралии. Невероятный матч, чтобы выйти в четвертьфинал. Так что это то, что я наверняка запомню на всю свою жизнь. У меня нет слов, я дрожу от счастья», — сказал Рублёв на корте.
По ходу встречи россиянин отыграл два матчбола и спасся с 0:5 на решающем тай-брейке. В следующем круге Андрей Рублёв сойдётся либо с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, либо с австралийцем Алексом де Минором.
Комментарии
- 23 января 2023
-
11:44
-
11:38
-
11:28
-
11:27
-
11:25
-
11:17
-
11:01
-
10:59
-
10:55
-
10:47
-
09:58
-
09:24
-
09:17
-
09:11
-
07:41
-
07:03
-
06:57
-
06:10
-
04:57
-
04:39
-
00:59
-
00:38
- 22 января 2023
-
23:58
-
23:45
-
22:29
-
22:06
-
21:59
-
21:50
-
21:28
-
21:00
-
20:38
-
20:27
-
20:00
-
19:04
-
18:36
Партнерский контент