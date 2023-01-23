«Я дрожу от счастья». Рублёв эмоционально прокомментировал победу над Руне на AO

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился эмоциями от победы над датчанином Хольгером Руне в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии.

«Мне никогда в жизни не удавалось выигрывать подобные матчи. Это первый раз, когда я победил в подобной игре, учитывая то, что это ещё произошло на совершенно особенном для меня турнире — Открытом чемпионате Австралии. Невероятный матч, чтобы выйти в четвертьфинал. Так что это то, что я наверняка запомню на всю свою жизнь. У меня нет слов, я дрожу от счастья», — сказал Рублёв на корте.

По ходу встречи россиянин отыграл два матчбола и спасся с 0:5 на решающем тай-брейке. В следующем круге Андрей Рублёв сойдётся либо с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, либо с австралийцем Алексом де Минором.