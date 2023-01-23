В ФТР отреагировали на выход Андрея Рублёва в четвертьфинал Australian Open – 2023

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о победе Андрея Рублёва над датчанином Хольгером Руне в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии.



«Головокружительный матч, доставивший удовольствие всем любителям тенниса, где всё решилось на последних мячах тай-брейка в решающем сете. Андрей по ходу матча, если посмотреть статистику, был лучше по всем основным показателям.



Но Руне был удачливее на многих важных мячах — за исключением последнего. Андрей верил в себя до конца, смог перевернуть в свою сторону решающий тай-брейк, и на последнем мяче удача вознаградила его», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Рублёв одержал победу со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9). По ходу встречи россиянин отыграл два матчбола и спасся с 0:5 на решающем тай-брейке. В следующем круге Андрей Рублёв сойдётся либо с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, либо с австралийцем Алексом де Минором.