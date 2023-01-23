Елена Веснина: опыт должен был помочь Рублёву. В решающий момент Руне дрогнул

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина прокомментировала победу Андрея Рублёва над представителем Дании Хольгером Руне в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии.



«Невероятная победа Андрея. Большой молодец: отыгрывал матчболы, проигрывал 0:5 на тай-брейке, смог побороть себя. У него были определённые проблемы: не получалось на своей подаче уверенно сыграть. Руне тоже играл потрясающе.



Оба заслуживали победы, но Андрей — молодец, что довёл до конца. Было ощущение, что опыт должен помочь Рублёву. В решающий момент Руне дрогнул. Конечно, без удачи не обошлось. Вот бы так всегда, как на матчболе», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.