Елена Веснина: опыт должен был помочь Рублёву. В решающий момент Руне дрогнул
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина прокомментировала победу Андрея Рублёва над представителем Дании Хольгером Руне в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии.
«Невероятная победа Андрея. Большой молодец: отыгрывал матчболы, проигрывал 0:5 на тай-брейке, смог побороть себя. У него были определённые проблемы: не получалось на своей подаче уверенно сыграть. Руне тоже играл потрясающе.
Оба заслуживали победы, но Андрей — молодец, что довёл до конца. Было ощущение, что опыт должен помочь Рублёву. В решающий момент Руне дрогнул. Конечно, без удачи не обошлось. Вот бы так всегда, как на матчболе», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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