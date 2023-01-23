«Это не американские горки, а приставленный к голове пистолет». Рублёв — о выходе в 1/4 AO
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Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о выходе в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвёртом круге он одолел датчанина Хольгера Руне.
«Это не американские горки, это больше похоже на приставленный к голове пистолет, на американских горках легче. В пятом сете я уступал с брейком, потом отыгрывал два матчбола и уступал 0:5 и 3:7 на решающем тай-брейке. Не знаю, как мяч в концовке перевалился на другую сторону. Он был сбоку и не должен был перелететь», — сказал россиянин в интервью на корте.
По ходу встречи россиянин отыграл два матчбола и спасся с 0:5 на решающем тай-брейке. В следующем круге Андрей Рублёв сойдётся либо с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, либо с австралийцем Алексом де Минором.
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