Ольховский объяснил, за счёт чего Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал Australian Open
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокоментировал победу Андрея Рублёва над представителем Дании Хольгером Руне в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии.
«Невероятный матч. Может, кто-то из болельщиков уже распрощался с мыслью о выходе Андрея в следующий круг, но концовка была великолепной. Вторая половина тай-брйека мне очень понравилась — хладнокровно, активно, сделал именно то, что нужно было сделать для победы.
У меня было ощущение, что на тай-брейке ушёл некоторый сумбур и торопливость. А осталось то, что Андрей приобрёл в последнее время — спокойствие и надёжность, с которой он сыграл концовку тай-брейка», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком
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