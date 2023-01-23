Ольховский объяснил, за счёт чего Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал Australian Open

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокоментировал победу Андрея Рублёва над представителем Дании Хольгером Руне в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии.

«Невероятный матч. Может, кто-то из болельщиков уже распрощался с мыслью о выходе Андрея в следующий круг, но концовка была великолепной. Вторая половина тай-брйека мне очень понравилась — хладнокровно, активно, сделал именно то, что нужно было сделать для победы.



У меня было ощущение, что на тай-брейке ушёл некоторый сумбур и торопливость. А осталось то, что Андрей приобрёл в последнее время — спокойствие и надёжность, с которой он сыграл концовку тай-брейка», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком