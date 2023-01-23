89-я ракетка мира Шелтон — о выходе в 1/4 финала AO: это казалось мечтой

89-я ракетка мира американец Бен Шелтон поделился мыслями о выходе в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

«До сих пор четвертьфинал казался мечтой. Это был изнурительный матч. На протяжении всей игры было много невероятных поворотов, сначала на моей подаче, потом на подаче соперника. Я был сосредоточен на том, чтобы быть энергичным, доверять своей физической форме и сохранять силы. В пятом сете проявил себя довольно смело, и, думаю, я достоин был одержать победу в этом матче», — цитирует Шелтона пресс-служба ATP.

В четвертьфинальном матче Australian Open — 2023 Шелтон встретится с победителем пары Роберто Баутиста-Агут – Томми Пол (США).



Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составляет $ 51 384 291. Действующим чемпионом турнира является испанец Рафаэль Надаль, покинувший текущий розыгрыш во втором круге.