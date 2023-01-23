89-я ракетка мира Шелтон — о выходе в 1/4 финала AO: это казалось мечтой

89-я ракетка мира американец Бен Шелтон поделился мыслями о выходе в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
«До сих пор четвертьфинал казался мечтой. Это был изнурительный матч. На протяжении всей игры было много невероятных поворотов, сначала на моей подаче, потом на подаче соперника. Я был сосредоточен на том, чтобы быть энергичным, доверять своей физической форме и сохранять силы. В пятом сете проявил себя довольно смело, и, думаю, я достоин был одержать победу в этом матче», — цитирует Шелтона пресс-служба ATP.
В четвертьфинальном матче Australian Open — 2023 Шелтон встретится с победителем пары Роберто Баутиста-Агут – Томми Пол (США).
Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составляет $ 51 384 291. Действующим чемпионом турнира является испанец Рафаэль Надаль, покинувший текущий розыгрыш во втором круге.
- 23 января 2023
-
12:39
-
12:25
-
11:44
-
11:38
-
11:28
-
11:27
-
11:25
-
11:17
-
11:01
-
10:59
-
10:55
-
10:47
-
09:58
-
09:24
-
09:17
-
09:11
-
07:41
-
07:03
-
06:57
-
06:10
-
04:57
-
04:39
-
00:59
-
00:38
- 22 января 2023
-
23:58
-
23:45
-
22:29
-
22:06
-
21:59
-
21:50
-
21:28
-
21:00
-
20:38
-
20:27
-
20:00