Руне: у меня были все шансы в матче с Рублёвым, я просто ими не воспользовался

Датский теннисист Хольгер Руне высказался о поражении от россиянина Андрея Рублёва в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии.

«Я думаю, что это был отличный матч. Думаю, у меня были все шансы, о которых я только мог мечтать. Я просто не воспользовался ими. Вёл 5:2 в пятом сете, 5:3 на тай-брейке. Думаю, что с четвёртого сета я играл сильно, поднял уровень своей игры. Я хорошо использовал свои шансы, но не в пятом сете. А именно там это важно. Соперник был лучше меня в важные моменты. Поздравляю его», — сказал Руне на пресс-конференции.

По ходу встречи россиянин отыграл два матчбола и спасся с 0:5 на решающем тай-брейке. В следующем круге Андрей Рублёв сойдётся либо с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, либо с австралийцем Алексом де Минором.