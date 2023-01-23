Джокович разгромил де Минора и встретится с Рублёвым в 1/4 финала Australian Open

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович расправился с представителем Австралии Алексом де Минором в четвёртом круге Australian Open. Встреча проходила на центральном корте, арене Рода Лэйвера, на хардовом покрытии.

Джокович оказался сильнее своего соперника со счётом 6:2, 6:1, 6:2. Серб выполнил четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12. На счету Алекса де Минора два эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В четвертьфинале Новак Джокович сойдётся с российским теннисистом Андреем Рублёвым, который в другом матче четвёртого круга в пяти сетах одолел датского игрока Хольгера Руне со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9).