Джокович разгромил де Минора и встретится с Рублёвым в 1/4 финала Australian Open
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21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович расправился с представителем Австралии Алексом де Минором в четвёртом круге Australian Open. Встреча проходила на центральном корте, арене Рода Лэйвера, на хардовом покрытии.
Джокович оказался сильнее своего соперника со счётом 6:2, 6:1, 6:2. Серб выполнил четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12. На счету Алекса де Минора два эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В четвертьфинале Новак Джокович сойдётся с российским теннисистом Андреем Рублёвым, который в другом матче четвёртого круга в пяти сетах одолел датского игрока Хольгера Руне со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9).
Australian Open (м). 4-й круг
23 января 2023, понедельник. 11:35 МСК
24
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
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Новак Джокович
Н. Джокович
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