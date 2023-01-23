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Джокович разгромил де Минора и встретится с Рублёвым в 1/4 финала Australian Open

Джокович разгромил де Минора и встретится с Рублёвым в 1/4 финала Australian Open
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21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович расправился с представителем Австралии Алексом де Минором в четвёртом круге Australian Open. Встреча проходила на центральном корте, арене Рода Лэйвера, на хардовом покрытии.

Джокович оказался сильнее своего соперника со счётом 6:2, 6:1, 6:2. Серб выполнил четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12. На счету Алекса де Минора два эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В четвертьфинале Новак Джокович сойдётся с российским теннисистом Андреем Рублёвым, который в другом матче четвёртого круга в пяти сетах одолел датского игрока Хольгера Руне со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9).

Australian Open (м). 4-й круг
23 января 2023, понедельник. 11:35 МСК
Алекс де Минор
24
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		1 2    
6 		6 6    
             
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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