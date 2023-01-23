Бенчич: у меня были шансы, но против Соболенко нужно использовать каждый

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (10-е место рейтинга WTA) прокомментировала поражение от пятой ракетки мира представительницы Беларуси Арины Соболенко в матче четвёртого круга Australian Open.
Встреча завершилась победой белорусской теннисистки со счётом 7:5, 6:2. В первом сете швейцарка вела с брейком.
«Конечно, сложный матч. У меня были шансы, но против неё нужно использовать каждый. У меня было ощущение, что я не могу справиться с её мощью. Это самый важный момент. Но я не считаю, что это плохое поражение. Она сейчас в отличной форме, играет очень хорошо.
Так что я не теряю веры в себя, не скажу, что я разбита. Сезон начался отлично, и теперь хочу работать еще больше. Я очень мотивирована на следующие турниры и на то, чтобы и дальше искать удачи на «Больших шлемах», – сказала Бенчич на пресс-конференции.
- 23 января 2023
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