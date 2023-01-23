Тарпищев: по логике Рублёв должен был быстрее обыгрывать Руне

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на победу россиянина Андрея Рублёва над представителем Дании Хольгером Руне в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии.

«По логике должен был выиграть раньше, но такая победа — это большой плюс. На таких матчах растёшь. Теперь надо восстановиться и ждать соперника», – приводит слова Тарпищева ТАСС.

По ходу встречи россиянин отыграл два матчбола и спасся с 0:5 на решающем тай-брейке. В следующем круге Андрей Рублёв сойдётся с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который уверенно переиграл австралийца Алекса де Минора — 6:2, 6:1, 6:2.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн.