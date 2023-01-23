Видеообзор победы Магды Линетт над Каролин Гарсией в матче 4-го круга Australian Open

45-я ракетка мира польская теннисистка Магда Линетт вышла в 1/4 финала Australian Open, нанеся поражение представительнице Франции, четвёртой ракетке мира Каролин Гарсии — 7:6 (7:3), 6:4.



Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. За это время 30-летняя полька сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из 10. Гарсия три раза подала навылет, сделала три двойные ошибки и использовала два брейк-пойнта из трёх.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами этого матча.

Видео доступно на канале Australian Open. Права на видео принадлежат Tennis Australia.

В четвертьфинале турнира соперницей Линетт будет представительница Чехии Каролина Плишкова.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз. Весной прошлого года Барти завершила карьеру.