Азаренко — о Рублёве: самый милый человек с самым чистым сердцем

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира представительница Беларуси Виктория Азаренко опубликовала новую запись в социальных сетях. Спортсменка высказалась о россиянине Андрее Рублёве, который вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

«Самый милый человек с самым чистым сердцем — Андрей Рублёв. Вот это способ бороться», — написала Азаренко в социальных сетях.

Рублёв оказался сильнее датского теннисиста Хольгера Руне в матче четвёртого круга. Путёвку в полуфинал Открытого чемпионата Австралии россиянин оспорит с сербом Новаком Джоковичем, который одолел австралийца Алекса де Минора. Australian Open проходит с 16 по 28 января на кортах Мельбурна.