Джокович — о Рублёве: он взрывной, как де Минор. Надеюсь, результат матча будет таким же

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии с россиянином Андреем Рублёвым.
«Он уже несколько лет стабильно стоит в топ-5, топ-10. Невероятно мощный, особенно с подачи и форхенда. Очень взрывной игрок. Немного как де Минор. Надеюсь, результат будет таким же», — сказал Джокович в интервью на корте.
Рублёв прошёл четвёртый круг, одолев датчанина Хольгера Руне в пяти сетах. Джокович затратил меньше сил. Сербу понадобилось три партии для разгрома австралийца Алекса де Минора. Встреча Джоковича и Рублёва состоится 25 января.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующий победитель Australian Open Рафаэль Надаль вылетел во втором круге.
- 23 января 2023
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