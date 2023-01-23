Джокович — о Рублёве: он взрывной, как де Минор. Надеюсь, результат матча будет таким же

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии с россиянином Андреем Рублёвым.

«Он уже несколько лет стабильно стоит в топ-5, топ-10. Невероятно мощный, особенно с подачи и форхенда. Очень взрывной игрок. Немного как де Минор. Надеюсь, результат будет таким же», — сказал Джокович в интервью на корте.

Рублёв прошёл четвёртый круг, одолев датчанина Хольгера Руне в пяти сетах. Джокович затратил меньше сил. Сербу понадобилось три партии для разгрома австралийца Алекса де Минора. Встреча Джоковича и Рублёва состоится 25 января.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующий победитель Australian Open Рафаэль Надаль вылетел во втором круге.