Джокович — о травме бедра: сегодня я ничего не чувствовал

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос о своём физическом состоянии в матче четвёртого круга Australian Open с Алексом де Минором после недавно полученной травмы левого бедра.
«Сегодня я ничего не чувствовал. Всё было отлично. Благодарю свою медицинскую команду, своего физиотерапевта и бога. Спасибо, что помогли. Не хочу слишком рано праздновать, всё может быстро измениться. Но я доволен тем, как сегодня двигался и как бил.
Вы никогда не знаете серьёзности травмы, пока не сыграете соревновательный матч. В последнее время я принимаю много таблеток, и это неидеально, но я пытаюсь замаскировать боль», – приводит слова Джоковича с интервью на корте Ubitennis.
По итогам матча с де Минором Джокович одержал уверенную победу в трёх сетах со счётом 6:2, 6:1, 6:2. В четвертьфинале Australian Open серб встретится с российским теннисистом Андреем Рублёвым.
- 23 января 2023
-
14:37
-
14:30
-
14:22
-
14:08
-
14:07
-
14:04
-
14:04
-
13:44
-
13:38
-
13:32
-
13:15
-
13:11
-
12:39
-
12:25
-
11:44
-
11:38
-
11:28
-
11:27
-
11:25
-
11:17
-
11:01
-
10:59
-
10:55
-
10:47
-
09:58
-
09:24
-
09:17
-
09:11
-
07:41
-
07:03
-
06:57
-
06:10
-
04:57
-
04:39
-
00:59