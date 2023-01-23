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Джокович — о травме бедра: сегодня я ничего не чувствовал

Джокович — о травме бедра: сегодня я ничего не чувствовал
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21-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос о своём физическом состоянии в матче четвёртого круга Australian Open с Алексом де Минором после недавно полученной травмы левого бедра.

«Сегодня я ничего не чувствовал. Всё было отлично. Благодарю свою медицинскую команду, своего физиотерапевта и бога. Спасибо, что помогли. Не хочу слишком рано праздновать, всё может быстро измениться. Но я доволен тем, как сегодня двигался и как бил.

Вы никогда не знаете серьёзности травмы, пока не сыграете соревновательный матч. В последнее время я принимаю много таблеток, и это неидеально, но я пытаюсь замаскировать боль», – приводит слова Джоковича с интервью на корте Ubitennis.

По итогам матча с де Минором Джокович одержал уверенную победу в трёх сетах со счётом 6:2, 6:1, 6:2. В четвертьфинале Australian Open серб встретится с российским теннисистом Андреем Рублёвым.

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