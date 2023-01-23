Рублёв: как продолжал бороться? Потому что не верил. Надо было дать себе под зад

Россиянин Андрей Рублёв высказался о победе над датчанином Хольгером Руне на Открытом чемпионате Австралии.
«Как удавалось продолжать бороться? Потому что я не верил (смех в зале). Был тупой гейм, когда сделал две простые ошибки. Я лишился брейк-пойнтов. В начале пятого сета был полностью «заморожен». Я чувствовал, что просто не могу. Не мог двигаться, не мог бить — мол, если не подам, очка не будет. Надо было дать себе под зад.
Потом в первом гейме было 0-40 на моей подаче. Я допустил три ошибки подряд на первом ударе. А потом сказал себе: ладно, давай уж каждый розыгрыш по очереди. И как-то мне удалось спасти гейм. Затем было 1:2, Руне мощно бил форхендом при 30-30, хорошо принимал на брейк-пойнте. Тогда я думал, что всё кончено. Он играл гораздо лучше меня. Заслуживал победы. Вкладывался в удары. Он делал то, что обычно делаю я, если собираюсь победить. Я отпустил ситуацию. Каким-то образом с этим стрессом мне удалось возродиться. В конце матча я играл гораздо лучше, чем всё время до этого», — сказал Рублёв на пресс-конференции.
- 23 января 2023
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