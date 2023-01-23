Кто станет чемпионом Australian Open — 2023?
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В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии по теннису. 23 января из борьбы за титул выбыли Алекс де Минор, Хольгер Руне, Роберто Баутиста-Агут и Джеффри-Джон Вулф. Поход за главным трофеем Australian Open продолжили Новак Джокович, Андрей Рублёв, Томми Пол и Бен Шелтон.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему «Кто станет чемпионом Australian Open — 2023?»
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, который вылетел во втором круге, проиграв представителю США Маккензи Макдональду. Финалист прошлого года Даниил Медведев уступил американцу Себастьяну Корде.
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