Ольховский: у Хачанова есть шанс в матче с Кордой. Игра будет интересной, как у Рублёва

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии между россиянином Кареном Хачановым и представителем США Себастьяном Кордой.

«Мне кажется, у Хачанова есть шанс на победу в матче с Кордой. Поединок будет таким же интересным, как у Рублёва с Руне. Если Карен будет искать устойчиво и без ошибок играть, то шанс у него есть», — цитирует Ольховского Газета.Ru.

Хачанов на стадии четвёртого круга уверенно переиграл представителя Японии Йосихито Нисиоку, повесив ему две «баранки» и взяв третий сет на тай-брейке. Корда одолел польского теннисиста Хуберта Хуркача. Американец одержал победу на решающем тай-брейке пятого сета.