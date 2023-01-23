В ФТР высказались о предстоящем матче Хачанова с Кордой в четвертьфинале Australian Open
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко оценил шансы российского теннисиста Карена Хачанова в предстоящем матче с американцем Себастьяном Кордой в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.
«Может ли поражение Медведева от Корды стать для Хачанова дополнительным стимулом? В матче Карена с Себастьяном на кону стоит выход в полуфинал. Не думаю, что тут нужны какие-то дополнительные стимулы», – сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, Себастьян Корда выбил из розыгрыша Australian Open россиянина Даниила Медведева, обыграв его в трёх сетах в третьем круге.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн.
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