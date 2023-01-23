«Со мной никогда не бывает скучно». Елена Остапенко высказалась о своём поведении на корте

Латвийская теннисистка Елена Остапенко рассказала о своём поведении на корте после победы над американкой Кори Гауфф в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии со счётом 7:5, 6:3.
«Со мной никогда не бывает скучно на корте, поэтому я думаю, что болельщикам это нравится. Конечно, иногда я могу зайти слишком далеко, потому что в целом я эмоциональный человек. Необходимо соблюдать этот баланс. Как я всегда говорила, легко судить со стороны, но когда ты на моём месте, это немного другое.
Все люди разные. Кто-то более спокойный. Кто-то более эмоционален. Поэтому я пытаюсь найти баланс, и я ищу его сейчас. Чувствую, что на этой неделе получается немного лучше», — сказала Остапенко на послематчевой пресс-конференции.
В четвертьфинале Australian Open Остапенко встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
- 23 января 2023
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