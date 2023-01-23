Де Минор — о травме Джоковича: возможно, я был недостаточно хорош, чтобы она стала заметна
Поделиться
Австралийский теннисист Алекс де Минор после поражения от 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в четвёртом круге Australian Open высказался о травме серба.
Напомним, в последнее время Джокович борется с травмой подколенного сухожилия. При этом его игра не даёт повода заподозрить, что у Новака могут быть проблемы со здоровьем.
«Либо я был недостаточно хорош, чтобы она стала заметна, либо… всё с ним хорошо. Он был слишком хорош во всех аспектах», — сказал де Минор на пресс-конференции.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291.
Напомним, в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии соперником Джоковича станет россиянин Андрей Рублёв.
Комментарии
- 23 января 2023
-
20:55
-
20:54
-
20:12
-
19:58
-
19:50
-
19:46
-
18:51
-
18:39
-
18:20
-
18:12
-
17:53
-
17:40
-
17:25
-
16:55
-
16:38
-
16:20
-
16:03
-
15:46
-
15:13
-
15:07
-
14:37
-
14:30
-
14:22
-
14:08
-
14:07
-
14:04
-
14:04
-
13:44
-
13:38
-
13:32
-
13:15
-
13:11
-
12:39
-
12:25
-
11:44
Партнерский контент