Де Минор — о травме Джоковича: возможно, я был недостаточно хорош, чтобы она стала заметна

Австралийский теннисист Алекс де Минор после поражения от 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в четвёртом круге Australian Open высказался о травме серба.

Напомним, в последнее время Джокович борется с травмой подколенного сухожилия. При этом его игра не даёт повода заподозрить, что у Новака могут быть проблемы со здоровьем.

«Либо я был недостаточно хорош, чтобы она стала заметна, либо… всё с ним хорошо. Он был слишком хорош во всех аспектах», — сказал де Минор на пресс-конференции.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291.

Напомним, в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии соперником Джоковича станет россиянин Андрей Рублёв.