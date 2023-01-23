Джокович не исключил, что однажды сыграет на Australian Open в парном разряде с сыном

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, вышедший в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, рассказал о своём восьмилетнем сыне Стефане и не исключил, что однажды сыграет с ним на Australian Open в парном разряде.
«Он любит теннис. Он хочет смотреть каждый матч. Всякий раз, когда я дома, у меня нет перерыва от тенниса, потому что я играю с ним каждый день. Знаете, это самое прекрасное, что я когда-либо мог испытать в своей жизни. Быть отцом двух замечательных маленьких ангелочков.
А кто знает? Может быть, однажды мы со Стефаном вернёмся сюда и сыграем в парном разряде. У меня ещё много времени впереди для этого», — сказал Джокович в интервью на корте.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291.
- 23 января 2023
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