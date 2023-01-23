«Работаем, чтобы вернуться на полную катушку!» Алькарас выложил фотографию с тренировки

Первая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост в социальных сетях, в котором показал своим подписчикам, как набирает форму после травмы.

Спортсмен выложил фотографию с одной из последних тренировок на грунте.

«Продолжаем работать, чтобы вернуться на полную катушку!» — написал Алькарас, добавив эмодзи в виде пламени.

Фото: Личный архив Карлоса Алькараса

Ранее 19-летний Алькарас неожиданно снялся с Australian Open – 2023 из-за травмы ноги, которую, как выяснилось позднее, он получил в тренировочном матче с 15-летним теннисистом Дарвином Бланшем.



В прошлом сезоне Алькарас побил исторический рекорд, до этого принадлежавший 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу. Алькарас начал сезон на 32-м месте в рейтинге ATP, а закончил его на вершине, поднявшись, соответственно, на 31-е место. Это лучший показатель в истории тура для первой ракетки мира по итогам года. Также Карлос стал лидером 2022 года по сумме заработанных призовых — $ 10 102 330, обойдя того же Джоковича.