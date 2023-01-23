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Владимир Камельзон: Хачанов — не мальчик для битья. Но победить Корду будет крайне тяжело

Владимир Камельзон: Хачанов — не мальчик для битья. Но победить Корду будет крайне тяжело
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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Карен Хачанов (Россия) – Себастьян Корда (США) на Открытом чемпионате Австралии – 2023.

«Корда очень здорово играет в последнее время. Удивляет всех, недавно обыграл Медведева. Сейчас наступают уже серьёзные стадии турнира — тут проходных соперников не бывает. Хачанов тоже не мальчик для битья. Карен находится в отличной форме. В этом году показывает свой лучший результат в Австралии за всё время.

Думаю, что в этом матче нет явного фаворита — шансы 50 на 50, но я за Карена! Было бы очень здорово, если бы Хачанов смог победить Корду и выйти в полуфинал Australian Open. Но это будет сделать крайне тяжело», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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