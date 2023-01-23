Фритц ответил Джоковичу, который пожаловался, что СМИ сомневаются только в его травмах

Действующий чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, американский теннисист Тейлор Фритц высказался о недовольстве 21-кратного победителя турниров «Большого Шлема» Новака Джоковича постоянным вниманием СМИ к своим травмам.

Напомним, ранее Джокович заявил, что СМИ ставят под сомнение только его травмы, в то время как повреждения других теннисистов не вызывают вопросов у журналистов.

«Средства массовой информации сосредотачиваются только на лучших парнях, так что есть проблема привлечения большого внимания», — написал Фритц в социальных сетях.

Напомним, в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии Джокович легко обыграл австралийца Алекса де Минора (6:2, 6:1, 6:2), несмотря на то что давно борется с травмой подколенного сухожилия. Успешная игра серба на Открытом чемпионате Австралии послужила поводом к разговорам о правдивости его травмы.