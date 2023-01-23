«Браво, Донна». Чорич рассказал, что игра Векич на Australian Open не даёт ему выспаться
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Действующий чемпион «Мастерса» в Цинциннати хорватский теннисист Борна Чорич высказался об успешном выступлении соотечественницы Донны Векич на открытом чемпионате Австралии.
Напомним, Векич вышла в четвертьфинал турнира, в то время как Чорич вылетел в первом круге.
«У меня был план отоспаться в эти несколько дней, но Донна Векич решила дать мне повод для бодрствования. Браво, Донна, продолжай побеждать», — написал Чорич в социальных сетях.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291. Действующим победителем в женской части турнира является австралийка Эшли Барти, которая завершила карьеру. В мужской — испанец Рафаэль Надаль, который уже покинул турнир.
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