Тренер Корды — перед матчем с Хачановым: это то, о чём Себастьян мечтал в детстве

Тренер американского теннисиста Себастьяна Корды, чех Радек Штепанек поделился мыслями о предстоящем матче его подопечного с россиянином Кареном Хачановым в четвертьфинале Australian Open.

«Очевидно, это то, о чём он мечтал в детстве, так что сейчас его время, оно пришло. Он играл с Кареном несколько раз. Однажды они встречались в четвёртом круге Уимблдона и в конце сезона в Антверпене, где Себастьян победил его, так что они хорошо знают друг друга.

Это вторая неделя «Большого шлема», на ней будут важны воля и психологическая составляющая. У нас есть хороший план на игру, и от него (Корды. — Прим. «Чемпионата») зависит, как он его реализует», — сказал Штепанек в интервью Eurosport.

Напомним, в бытность карьеры теннисиста Штепанека тренировал отец Корды.