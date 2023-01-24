Тренер Корды — перед матчем с Хачановым: это то, о чём Себастьян мечтал в детстве

Тренер американского теннисиста Себастьяна Корды, чех Радек Штепанек поделился мыслями о предстоящем матче его подопечного с россиянином Кареном Хачановым в четвертьфинале Australian Open.
«Очевидно, это то, о чём он мечтал в детстве, так что сейчас его время, оно пришло. Он играл с Кареном несколько раз. Однажды они встречались в четвёртом круге Уимблдона и в конце сезона в Антверпене, где Себастьян победил его, так что они хорошо знают друг друга.
Это вторая неделя «Большого шлема», на ней будут важны воля и психологическая составляющая. У нас есть хороший план на игру, и от него (Корды. — Прим. «Чемпионата») зависит, как он его реализует», — сказал Штепанек в интервью Eurosport.
Напомним, в бытность карьеры теннисиста Штепанека тренировал отец Корды.
- 24 января 2023
-
00:29
-
00:10
-
00:03
- 23 января 2023
-
23:53
-
23:37
-
23:06
-
22:50
-
22:42
-
22:15
-
21:56
-
21:40
-
21:29
-
20:55
-
20:54
-
20:12
-
19:58
-
19:50
-
19:46
-
18:51
-
18:39
-
18:20
-
18:12
-
17:53
-
17:40
-
17:25
-
16:55
-
16:38
-
16:20
-
16:03
-
15:46
-
15:13
-
15:07
-
14:37
-
14:30
-
14:22