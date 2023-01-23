«Много потерь». Шамиль Тарпищев высказался о трудностях юных россиян в условиях санкций

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, с какими проблемами сталкиваются юные российские теннисисты в условиях международных санкций.

«У нас талантливых очень много. Мы в прошлом году в разных возрастах выиграли 580 турниров. Значит, есть люди. Вопрос только, где они могут играть. Визы, переезды – всё это, с одной стороны, уменьшает количество тренировочных дней, а с другой стороны, доставляет больше проблем по перемещению. Отсюда много потерь», — приводит слова Тарпищева «КП Спорт».

Отметим, что в женской сетке Открытого чемпионата Австралии — 2023 выступили несколько юных россиянок — Диана Шнайдер (18 лет), Полина Кудерметова (19 лет) и Оксана Селехметьева (20 лет).