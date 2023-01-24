Фритц — о словах Джоковича: думаю, что иногда игроки преувеличивают серьёзность травмы

Действующий чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, американский теннисист Тейлор Фритц прокомментировал слова Новака Джоковича о травмах.
«Моё мнение, которое, вероятно, никого не волнует… 80% игроков всегда с чем-то сталкиваются (степень тяжести разная), но все, честно говоря, всегда немного травмированы. Также некоторые игроки больше говорят о травмах, чем другие. Я не думаю, что люди симулируют травмы, я думаю, что иногда игроки преувеличивают серьёзность травмы, потому что это снижает давление на них и помогает им играть лучше. Это, честно говоря, нормально. Нужно делать то, что работает. На самом деле, я не думаю, что это делается в духе неспортивного поведения, и, прежде чем люди начнут оправдываться, я не говорю ни о ком конкретно, это просто то, что я вижу как игрок: иногда есть серьёзные травмы, иногда они преувеличены», — написал Фритц в своём «твиттере».
Напомним, ранее Джокович заявил, что СМИ ставят под сомнение только его травмы, в то время как повреждения других теннисистов не вызывают вопросов у журналистов.
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