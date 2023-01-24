Australian Open, мужчины и женщины: расписание и примерное время начала матчей 1/4 финала
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В Мельбурне продолжается Australian Open – 2023. Завтра, 25 января, продолжится четвертьфинальная стадия соревнований. В связи с этим предлагаем ознакомиться с расписанием матчей (время московское) у мужчин и женщин.
Каролина Плишкова (Чехия) — Магда Линетт (Польша) — приблизительно в 3:00.
Арина Соболенко (Беларусь) — Донна Векич (Хорватия) — приблизительно в 5:00.
Бен Шелтон (США) — Томми Пол (США) — приблизительно в 6:30.
Андрей Рублёв (Россия) — Новак Джокович (Сербия) — приблизительно в 11:30.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 51 млн. Действующий чемпион у женщин — Эшли Барти. У мужчин — Рафаэль Надаль, покинувший турнир.
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