Корда вызвал на корт врача по ходу второго сета матча с Хачановым

Американский теннисист Себастьян Корда по ходу матча с россиянином Кареном Хачановым в четвертьфинале Australian Open вызвал на корт врача. На момент написания новости в матче идёт второй сет. Первый остался за Хачановым — 7:6 (7:5).

Инцидент произошёл по ходу текущего сета при счёте 3:2 в пользу Корды. Американец пожаловался на проблемы с кистью правой руки. Спустя несколько минут после выхода врача матч возобновился.

Напомним, в рамках другого четвертьфинала россиянин Андрей Рублёв встретится с сербом Новаком Джоковичем. Игра пройдёт завтра, 25 января.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 51 млн. Действующий чемпион у женщин — Эшли Барти. У мужчин — Рафаэль Надаль, покинувший турнир.