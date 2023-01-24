Корда вызвал на корт врача по ходу второго сета матча с Хачановым

Американский теннисист Себастьян Корда по ходу матча с россиянином Кареном Хачановым в четвертьфинале Australian Open вызвал на корт врача. На момент написания новости в матче идёт второй сет. Первый остался за Хачановым — 7:6 (7:5).
Инцидент произошёл по ходу текущего сета при счёте 3:2 в пользу Корды. Американец пожаловался на проблемы с кистью правой руки. Спустя несколько минут после выхода врача матч возобновился.
Напомним, в рамках другого четвертьфинала россиянин Андрей Рублёв встретится с сербом Новаком Джоковичем. Игра пройдёт завтра, 25 января.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 51 млн. Действующий чемпион у женщин — Эшли Барти. У мужчин — Рафаэль Надаль, покинувший турнир.
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