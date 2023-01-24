Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» во второй раз подряд

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал Australian Open, что является его вторым выходом в полуфинал подряд на турнирах «Большого шлема».

Четвертьфинальный матч Australian Open с американцем Себастьяном Кордой был завершён досрочно из-за отказа последнего продолжить игру в связи с медицинскими проблемами. Хачанов вёл по ходу матча: 7:6 (7:5), 6:3, 3:0. Корда отказался продолжить встречу из-за проблем с запястьем правой руки. Карен Хачанов вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, где сыграет с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) — Иржи Легечка (Чехия).

На предыдущем турнире «Большого шлема», а именно на Открытом чемпионате США Карен Хачанов дошёл до полуфинала, в котором проиграл норвежцу Касперу Рууду со счётом 6:7 (5:7), 2:6, 7:5, 2:6.