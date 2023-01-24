Хачанов поднялся в топ-15 лайв-рейтинга ATP после победы над Кордой
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Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на 13-е место в лайв-рейтинге ATP после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.
Напомним, сегодня, в четвертьфинальном поединке, Хачанов победил американца Себастьяна Корду, благодаря снятию последнего в третьем сете из-за проблем с запястьем правой руки. За Хачановым остались два первых сета и россиянин уверенно лидировал в третьем — 7:6 (7:5), 6:3, 3:0.
Это второй подряд выход Хачанова в полуфинал турнира «Большого Шлема». Такого же результата россиянин добился на Открытом чемпионате США-2022, где в матче за выход в финал уступил Касперу Рууду.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 51 млн.
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