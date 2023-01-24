Карен Хачанов: я заново изобрёл себя. Уверенность в себе стала сильнее после US Open

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал выход в полуфинал Australian Open. В четвертьфинале он на отказе прошёл американца Себастьяна Корду.
«Полуфинал на втором подряд турнире «Большого шлема» — это здорово. Матч завершился не так, как я хотел. Я думаю, что до определенного момента соперник был очень конкурентоспособным. Очень хорошая битва. Себастьян обыграл одного из моих друзей Даниила Медведева и в пяти сетах обыграл Хуберта Хуркача — он отлично играет в теннис. Большие аплодисменты ему.
Честно говоря, я чувствую себя хорошо. Очень рад своему уровню и тому, как я соревнуюсь, с нетерпением жду полуфинала здесь, в Австралии, впервые.
Я думаю, что я как бы заново изобрёл себя. Я всегда верил в себя, но когда вы добиваетесь отличного результата, он показывает, на что вы способны, поэтому вы начинаете верить ещё больше. Эта вера и уверенность в себе стала гораздо сильнее после US Open. Я надеюсь продолжать расти как человек и спортсмен», — сказал Карен Хачанов во время интервью на корте.
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