Анна Калинская и Кэролайн Доулхайд в паре вышли в четвертьфинал Australian Open
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Российская теннисистка Анна Калинская в паре с американкой Кэролайн Доулхайд вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, обыграв пару Габриэла Дабровски/Джулиана Олмос (обе – Канада).
Калинская и Доулхайд одержали уверенную победу со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. На счету Дабровски и Олмос четыре эйса, одна двойная ошибка, два реализованных брейк-пойнта из восьми. Калинская и Доулхайд один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 5 брейк-пойнтов из 11 возможных.
В четвертьфинале Калинская и Доулхайд сыграют с парой Суко Аояма/Эна Шибахара (обе – Япония). Действующими победителями турнира являются чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова.
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