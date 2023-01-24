Анна Калинская и Кэролайн Доулхайд в паре вышли в четвертьфинал Australian Open

Российская теннисистка Анна Калинская в паре с американкой Кэролайн Доулхайд вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, обыграв пару Габриэла Дабровски/Джулиана Олмос (обе – Канада).

Калинская и Доулхайд одержали уверенную победу со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. На счету Дабровски и Олмос четыре эйса, одна двойная ошибка, два реализованных брейк-пойнта из восьми. Калинская и Доулхайд один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 5 брейк-пойнтов из 11 возможных.

В четвертьфинале Калинская и Доулхайд сыграют с парой Суко Аояма/Эна Шибахара (обе – Япония). Действующими победителями турнира являются чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова.