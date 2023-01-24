Себастьян Корда рассказал о травме, из-за которой не смог продолжить матч с Хачановым

Американский теннисист Себастьян Корда рассказал о травме, из-за которой он вынужден был сняться с четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии с российским теннисистом Кареном Хачановым.

Изданию The Tennis Podcast Корда после матча сказал, что у него были небольшие проблемы с запястьем в Аделаиде, но они прошли, и все предыдущие матчи он не чувствовал дискомфорта. Но боль вернулась из ниоткуда, когда сегодня он ударил справа во втором сете. После этого было трудно держать ракетку.

Хачанов вёл по ходу матча: 7:6 (7:5), 6:3, 3:0. Корда отказался продолжить встречу из-за проблем с запястьем правой руки. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 51 млн.