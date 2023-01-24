Циципас: я бы хотел иметь друзей в туре

Четвёртая ракетка мира грек Стефанос Циципас заявил, что хотел бы завязать дружеские отношения с кем-то из теннисистов в туре.

«Я бы хотел иметь друзей в туре. Я просто не чувствую, что со многими из них общаюсь с точки зрения того, как я подхожу к жизни», — приводит слова Циципаса GQ Sports.

В четвертьфинале проходящего в эти дни Открытого чемпионата Австралии Циципас сыграет с чешским теннисистом Иржи Легечкой. Матч пройдёт сегодня и начнётся не ранее 12:30 мск.

Циципас является профессионалом с 2016 года. За свою карьеру он завоевал девять трофеев уровня ATP. В прошлом сезоне грек дошёл до полуфинала Australian Open, до четвёртого круга «Ролан Гаррос», до третьего круга Уимблдонского турнира, а также вылетел в первом матче Открытого чемпионата США. Циципас выиграл трофеи на турнирах в Монте-Карло и на Мальорке. На Итоговом турнире ATP грек не сумел выйти в плей-офф, проиграв на стадии группового этапа Андрею Рублёву и Новаку Джоковичу.