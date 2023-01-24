Виктория Азаренко — Джессика Пегула: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала AO
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (24-я ракетка мира) и американка Джессика Пегула (третья ракетка мира) встретятся в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Встреча пройдёт на арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии. Матч начнётся не ранее 11:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Виктория Азаренко — Джессика Пегула.
Победительница встречи в полуфинале сыграет с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.
Счёт личных встреч — 2-2, не считая несостоявшегося матча в Мадриде в 2021-м, когда Азаренко снялась до старта игры. Пегула выиграла в первом круге Australian Open — 2021 и в полуфинале Гвадалахары-2022, а Виктория победила в Берлине-2021 (на траве) и в Индиан-Уэллсе осенью 2021 года.
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