Рыбакина — о лидерстве по эйсам: очень важно иметь хорошую технику с позиций биомеханики

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии рассказала, в чём секрет её подачи.

Рыбакина является лидером по количеству выполненных эйсов на турнире.

«Мне сложно сказать. Я довольно высокая в сравнении с другими девушками. Есть и другие девушки, которые столь же сильны и высоки. Но, конечно, дело тут не только в росте. Очень важно иметь хорошую технику с позиций биомеханики. И всё это в совокупности помогает лучше подавать. Я довольна подачей. Всем остальным нужно подумать, надо ли им работать над подачей или нет. У других девушек может быть всё в порядке — возможно, не со скоростью, но они подают под правильным углом. Они «открывают» корт таким образом. Все отличаются друг от друга. И все стараются понять, что лучше всего для них на корте», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.