Кафельников высказался о победе Хачанова над Кордой в четвертьфинале Australian Open

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников назвал основные причины победы россиянина Карена Хачанова над американцем Себастьяном Кордой в четвертьфинале Australian Open.

Напомним, Хачанов победил Корду благодаря снятию последнего в третьем сете из-за проблем с запястьем правой руки. За Хачановым остались два первых сета и россиянин уверенно лидировал в третьем — 7:6 (7:5), 6:3, 3:0.

«Получилось выиграть за счёт желания и физических кондиций. Корда был уставшим, не было свежей энергии. Зато у Карена всё было так, как надо.



За игрой такого Хачанова приятно наблюдать. Играет, старается. Доставляет удовольствие и радует болельщиков», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.