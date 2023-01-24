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Кафельников высказался о победе Хачанова над Кордой в четвертьфинале Australian Open

Кафельников высказался о победе Хачанова над Кордой в четвертьфинале Australian Open
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников назвал основные причины победы россиянина Карена Хачанова над американцем Себастьяном Кордой в четвертьфинале Australian Open.

Напомним, Хачанов победил Корду благодаря снятию последнего в третьем сете из-за проблем с запястьем правой руки. За Хачановым остались два первых сета и россиянин уверенно лидировал в третьем — 7:6 (7:5), 6:3, 3:0.

«Получилось выиграть за счёт желания и физических кондиций. Корда был уставшим, не было свежей энергии. Зато у Карена всё было так, как надо.

За игрой такого Хачанова приятно наблюдать. Играет, старается. Доставляет удовольствие и радует болельщиков», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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