Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Да, всё уже близко». Рыбакина — на вопрос, чувствует ли приближение титула AO

«Да, всё уже близко». Рыбакина — на вопрос, чувствует ли приближение титула AO
Комментарии

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии заявила, что чувствует приближение своего второго титула на турнирах «Большого шлема».

«Конечно, в начале турнира думаешь: ох, путь такой долгий — конечно, если будешь побеждать. Сейчас кажется, что финиш уже рядом. Но я всё равно стараюсь сосредотачиваться на одном матче. Да, всё уже близко. Вот почему все стали стараться ещё усерднее, сражаться за каждый мяч. В сетке остались только хорошие теннисистки. Матчи будут напряжёнными», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Напомним, в четвертьфинальном матче Рыбакина уверенно обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко — 6:2, 6:4. За выход в финал теннисистка из Казахстана сразится с победительницей пары Джессика Пегула (США) — Виктория Азаренко (Беларусь).

«Больше всего меня поддерживают из Казахстана». Откровения Рыбакиной перед полуфиналом AO «Больше всего меня поддерживают из Казахстана». Откровения Рыбакиной перед полуфиналом AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023