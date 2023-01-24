«Да, всё уже близко». Рыбакина — на вопрос, чувствует ли приближение титула AO

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии заявила, что чувствует приближение своего второго титула на турнирах «Большого шлема».
«Конечно, в начале турнира думаешь: ох, путь такой долгий — конечно, если будешь побеждать. Сейчас кажется, что финиш уже рядом. Но я всё равно стараюсь сосредотачиваться на одном матче. Да, всё уже близко. Вот почему все стали стараться ещё усерднее, сражаться за каждый мяч. В сетке остались только хорошие теннисистки. Матчи будут напряжёнными», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
Напомним, в четвертьфинальном матче Рыбакина уверенно обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко — 6:2, 6:4. За выход в финал теннисистка из Казахстана сразится с победительницей пары Джессика Пегула (США) — Виктория Азаренко (Беларусь).
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