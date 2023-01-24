Де Минор: ненавижу, как СМИ всегда вырывают вещи из контекста, чтобы сделать сенсацию

Австралийский теннисист Алекс де Минор опубликовал пост в социальных сетях, в котором раскритиковал журналистов за их методы подачи информации.

«Ненавижу, как СМИ всегда создают споры и вырывают вещи из контекста, чтобы сделать сенсацию. Меня переиграли и деклассировали вчера. Как насчёт того, чтобы сосредоточиться на теннисе? Я вернусь к работе и стану лучше, вы можете на это рассчитывать. Спасибо, Австралия», — написал де Минор, добавив эмодзи в виде сердца.

Напомним, де Минор покинул этот розыгрыш Открытого чемпионата Австралии после того, как вчера уступил в четвёртом круге 21-кратному победителю турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу — 2:6, 1:6, 2:6.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 51 млн.